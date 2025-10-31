Central Pacific Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Central Pacific Financial veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 90,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 93,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at