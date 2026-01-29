|
29.01.2026 06:31:29
Central Pacific Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Central Pacific Financial äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 93,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Central Pacific Financial 79,1 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,86 USD. Im Vorjahr hatte Central Pacific Financial 1,97 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,16 Prozent auf 365,98 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 344,76 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!