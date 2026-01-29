29.01.2026 06:31:29

Central Pacific Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Central Pacific Financial äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 93,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Central Pacific Financial 79,1 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,86 USD. Im Vorjahr hatte Central Pacific Financial 1,97 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,16 Prozent auf 365,98 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 344,76 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

