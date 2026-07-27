Central Pacific Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Central Pacific Financial veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,670 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Central Pacific Financial 93,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 91,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at