Central Pattana: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Central Pattana hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 THB gegenüber 0,870 THB im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 15,31 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,35 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,20 THB beziffert, während im Vorjahr 3,73 THB je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Central Pattana im vergangenen Geschäftsjahr 54,56 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Central Pattana 53,83 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at