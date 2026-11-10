Central Pattana: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Central Pattana hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,43 THB. Im Vorjahresviertel waren 1,21 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 66,99 Milliarden THB gegenüber 13,91 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at