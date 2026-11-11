Central Pattana: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Central Pattana lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,63 USD, nach 0,370 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 2,01 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Central Pattana 430,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at