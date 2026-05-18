Central Pattana: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Central Pattana hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Central Pattana hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,11 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,940 THB je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Central Pattana in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,52 Milliarden THB im Vergleich zu 12,67 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at