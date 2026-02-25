Central Pattana: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Central Pattana gab am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 475,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 422,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,28 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Central Pattana mit einem Umsatz von insgesamt 1,66 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,78 Prozent gesteigert.

