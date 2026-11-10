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10.11.2026 06:31:29
Central Pattana: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Central Pattana hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 5,42 THB. Im letzten Jahr hatte Central Pattana einen Gewinn von 1,21 THB je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 381,56 Prozent auf 66,99 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,91 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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