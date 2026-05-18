Central Pattana hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Central Pattana hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,11 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,940 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent auf 13,52 Milliarden THB aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,67 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at