Central Pattana informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Central Pattana hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,920 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Central Pattana im vergangenen Quartal 13,91 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Central Pattana 12,79 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at