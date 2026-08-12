Central Pattana informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Central Pattana stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 THB gegenüber 0,960 THB im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,69 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,39 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at