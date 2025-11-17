Central Pattana legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Central Pattana hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 USD, nach 0,260 USD im Vorjahresvergleich.

Central Pattana hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 430,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 367,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at