Central Pattana legte Quartalsergebnis vor

Central Pattana hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,43 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,21 THB erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Central Pattana im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 381,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66,99 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 13,91 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at