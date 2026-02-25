|
Central Pattana präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Central Pattana lud am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Central Pattana hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,09 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,870 THB je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 15,31 Milliarden THB gegenüber 14,35 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,20 THB gegenüber 3,73 THB im Vorjahr.
Central Pattana hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 54,56 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 53,83 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
