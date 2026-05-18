Central Pattana präsentierte Quartalsergebnisse

Central Pattana stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,11 THB. Im Vorjahresviertel hatte Central Pattana 0,940 THB je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 13,52 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Central Pattana 12,67 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at