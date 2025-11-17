|
Central Pattana stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Central Pattana lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 1,21 THB gegenüber 0,920 THB je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,91 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 12,79 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.
