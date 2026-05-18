Central Pattana stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Central Pattana gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Central Pattana einen Umsatz von 373,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at