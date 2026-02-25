Central Pattana verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Central Pattana lud am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 1,09 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Central Pattana noch ein Gewinn pro Aktie von 0,870 THB in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,31 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,35 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,20 THB beziffert, während im Vorjahr 3,73 THB je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 54,56 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 53,83 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at