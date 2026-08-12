Central Pattana vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Central Pattana äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent auf 410,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 383,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at