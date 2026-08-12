Central Pattana vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Central Pattana hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 THB gegenüber 0,960 THB im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 13,39 Milliarden THB gegenüber 12,69 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at