Central Pattana: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Central Pattana ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Central Pattana die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,21 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Central Pattana 0,920 THB je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 13,91 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Central Pattana 12,79 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at