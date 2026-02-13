Central Plains Bancshares Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Central Plains Bancshares Registered hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Central Plains Bancshares Registered mit einem Umsatz von insgesamt 7,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at