Central Plains Bancshares Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Central Plains Bancshares Registered hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 7,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at