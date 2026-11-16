Central Plains Bancshares Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Central Plains Bancshares Registered hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.

Central Plains Bancshares Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at