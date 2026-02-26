Central Plaza Hotel: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Central Plaza Hotel gab am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,73 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,500 THB je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Central Plaza Hotel 6,31 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,01 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Central Plaza Hotel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,48 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,30 THB je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 23,95 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Central Plaza Hotel einen Umsatz von 23,04 Milliarden THB eingefahren.

