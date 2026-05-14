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14.05.2026 06:31:29
Central Plaza Hotel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Central Plaza Hotel stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,550 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,42 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,72 Milliarden THB ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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