Central Plaza Hotel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Central Plaza Hotel hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,12 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Central Plaza Hotel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 THB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,78 Milliarden THB – ein Plus von 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Central Plaza Hotel 5,60 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at