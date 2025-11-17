Central Plaza Hotel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Central Plaza Hotel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Mit einem EPS von 0,12 THB lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Central Plaza Hotel mit 0,120 THB je Aktie genauso viel verdiente.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Central Plaza Hotel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,62 Milliarden THB im Vergleich zu 5,40 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at