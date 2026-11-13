Central Puerto Aktie
WKN: 892455 / ISIN: ARP2354W1188
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13.11.2026 17:32:45
Central Puerto: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 12, 2026, Central Puerto (NYSE:CEPU) announced that its third-quarter adjusted EBITDA, a key measure of core operating earnings, jumped 70% year over year to $185.3 million. The energy producer is capturing higher margins by procuring its own fuel and expanding into utility-scale battery storage and shale oil. Three things management said stand out.
Central Puerto shifted 55% of its fuel consumption to direct procurement during the quarter to lock in fuel margins rather than relying solely on CAMMESA, Argentina's wholesale electricity market administrator. It also contracted 2 million cubic meters per day of natural gas directly with producer Pluspetrol through December 2028.
The company reduced its net financial debt to 0.72 times adjusted EBITDA, giving it room to fund capital projects and pursue state generation assets. Management is prioritizing high-return investments over immediate dividend payouts while evaluation of public power auctions continues.
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