Central Retail: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Central Retail ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Central Retail die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Central Retail 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Central Retail hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,80 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at