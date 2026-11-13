Central Retail informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Central Retail hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Central Retail in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,71 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at