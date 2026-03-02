|
Central Retail präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Central Retail veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Central Retail hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 1,47 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 22,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,370 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,380 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 6,95 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
