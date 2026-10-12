Central Security Patrols: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Central Security Patrols hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,15 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 33,68 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Central Security Patrols hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at