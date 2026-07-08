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08.07.2026 06:31:29
Central Security Patrols präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Central Security Patrols hat am 07.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.
Central Security Patrols hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 60,29 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 83,73 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,45 Prozent auf 21,50 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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