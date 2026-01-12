Central Security Patrols: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Central Security Patrols hat sich am 09.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 32,91 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Central Security Patrols 31,32 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 19,03 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at