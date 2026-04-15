Central Security Patrols stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Central Security Patrols hat am 13.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 24,61 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Central Security Patrols 66,01 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,97 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Central Security Patrols einen Umsatz von 19,03 Milliarden JPY eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 174,93 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 222,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 71,42 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 78,75 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at