CENTRAL SPORTS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CENTRAL SPORTS hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 42,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 33,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,82 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,47 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at