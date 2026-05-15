CENTRAL SPORTS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CENTRAL SPORTS hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20,58 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 7,43 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,10 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 11,67 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 114,70 JPY gegenüber 121,37 JPY je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,87 Prozent auf 48,87 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at