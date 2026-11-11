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11.11.2026 06:31:29
CENTRAL SPORTS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CENTRAL SPORTS gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 97,50 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 46,87 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,82 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,86 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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