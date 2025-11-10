CENTRAL SPORTS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CENTRAL SPORTS lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 46,87 JPY. Im Vorjahresviertel hatte CENTRAL SPORTS 12,03 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat CENTRAL SPORTS 12,86 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at