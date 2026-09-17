Centrale del Latte di Torino SpaAz gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Centrale del Latte di Torino SpaAz hat am 15.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,70 Prozent zurück. Hier wurden 79,0 Millionen EUR gegenüber 93,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at