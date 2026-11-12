Centrale del Latte di Torino SpaAz hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Centrale del Latte di Torino SpaAz gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,3 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 77,1 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at