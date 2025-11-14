Centrale del Latte di Torino SpaAz zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Centrale del Latte di Torino SpaAz stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Centrale del Latte di Torino SpaAz ein EPS von 0,260 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,3 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 88,4 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at