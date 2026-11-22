Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
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22.11.2026 14:50:21
Centrica boss says he is 'hugely concerned' over impact of soaring energy bills
Chris O'Shea says the number of people unable or unwilling to pay their energy bills will increase when prices jump in the new year.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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