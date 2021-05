Centrica ernennt Cognizant zum exklusiven Partner für SAP Business Process Transformation

Cognizant konsolidiert und verwaltet die SAP-Umgebung des größten britischen Energieversorgers und verbessert so die Geschäftseffizienz und die Kundenzufriedenheit

TEANECK, New Jersey, 28. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) gab heute bekannt, dass Centrica, ein führendes internationales Unternehmen für Energiedienstleistungen und -lösungen, das Unternehmen als alleinigen Partner für Technologiedienstleistungen ausgewählt hat, um die SAP-Umgebung zu verwalten und zu transformieren, die den Betrieb in Großbritannien unterstützt. Centrica versorgt 10 Millionen Geschäfts- und Privatkunden in Großbritannien mit Energie und Dienstleistungen. Damit ist das SAP-Unternehmenssystem eine der umfangreichsten SAP-Implementierungen in der britischen Energiebranche.

Die Konsolidierung des SAP-Unternehmenssystems unter Cognizant wird Centrica in die Lage versetzen, die Geschäftsprozesse zu straffen und schneller auf Markt- und Gesetzesänderungen zu reagieren, was sowohl die betriebliche Effizienz als auch die Benutzerfreundlichkeit verbessert. Die Kunden von Centrica werden von verbesserten Kontoverwaltungsprozessen profitieren, mit besseren Einblicken in den Energieverbrauch und die Verwaltung von Tarifen, hoch personalisierten Angeboten und einem reibungsloseren Onboarding-Prozess für neue Dienstleistungen.

„Als global agierender Energiedienstleister brauchen wir agile Technologien und eine Infrastruktur, die sich ohne Komplexität über das gesamte Unternehmen skalieren lässt", sagt Darren Miles, CIO bei Centrica. „Cognizant war über viele Jahre hinweg ein vertrauensvoller und aufschlussreicher Partner auf unserem Weg, unsere Geschäftseffizienz zu verbessern und unsere kundenorientierten Angebote zu transformieren, um einen personalisierten und ansprechenden Kundenservice zu bieten."

„Spielverändernde Technologien und neuer Wettbewerb verändern die Energiebranche", sagt Rob Walker, Managing Director, UK&I, Cognizant. „Die Fähigkeit, sich schnell an Veränderungen anzupassen und sich mit Kunden auf sinnvolle Weise zu verbinden, ist der Schlüssel. Wir freuen uns, Centrica bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen und dabei auf unser umfangreiches Fachwissen in der Energie- und Versorgungsbranche sowie auf unsere umfassende Engineering- und SAP-Expertise zurückgreifen zu können."

Das mehrjährige Engagement baut auf der langjährigen Beziehung von Cognizant zu Centrica auf. Seit 2005 bietet Cognizant Centrica ein breites Spektrum an Beratungs-, Daten-, Cloud- und Digital-Engineering-Services. Cognizant wird multidisziplinäre Teams und seine Expertise in der DevSecOps-Methodik nutzen, um die SAP-Umgebung von Centrica zu konsolidieren und zu verwalten und dabei die Anforderungen an Agilität, Geschwindigkeit und Sicherheit der Infrastruktur zu erfüllen.

Weitere Informationen:

Centrica Website

Cognizant SAP Solutions Website

Informationen zu Centrica

Centrica ist ein führender internationaler Anbieter von Energiedienstleistungen und -lösungen, der sich darauf konzentriert, die sich ändernden Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen und den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft zu ermöglichen. Unser Geschäft basiert auf einer 200-jährigen Tradition im Dienste der Menschen. Wir liefern Energie und Dienstleistungen an über 26,2 Millionen Kunden, hauptsächlich in Großbritannien, Irland und Nordamerika, durch starke Marken wie British Gas, unterstützt von rund 9.000 Ingenieuren und Technikern.

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq-100: CTSH) ist eines der weltweit führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen, das die Geschäfts-, Betriebs- und Technologiemodelle seiner Kunden für das digitale Zeitalter transformiert. Unser einzigartiger branchenbasierter, beratender Ansatz hilft Kunden, innovativere und effizientere Unternehmen zu planen, aufzubauen und zu betreiben. Cognizant hat seinen Hauptsitz in den USA und befindet sich auf Platz 194 der Fortune 500 und wird regelmäßig unter den meistbewunderten Unternehmen der Welt aufgeführt. Erfahren Sie wie Cognizant seinen Kunden hilft, mit digitaler Technik in Führung zu gehen unter www.cognizant.com oder folgen Sie uns unter @Cognizant.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

US Jodi Sorensen jodi.sorensen@cognizant.com Europa

Christina Schneider

christina.schneider@cognizant.com Asien-Pazifik Rashmi Vasisht

rashmi.vasisht@cognizant.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492303/Cognizant_Social_Logo.jpg