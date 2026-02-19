Centrica Aktie
WKN: A0DK6K / ISIN: GB00B033F229
|
19.02.2026 08:41:45
Centrica pauses buybacks as earnings slump 40%
Energy company hit by lower gas and electricity prices as well as weaker performance in trading business
