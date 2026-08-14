Centrum Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Centrum Capital hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -1,90 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,330 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,54 Prozent auf 9,42 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Centrum Capital 10,41 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at