Centrum Medyczne ENEL-MED: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Centrum Medyczne ENEL-MED hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,450 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 215,2 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 184,4 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at