Centrum Medyczne ENEL-MED: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Centrum Medyczne ENEL-MED ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Centrum Medyczne ENEL-MED die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 PLN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 225,6 Millionen PLN gegenüber 192,0 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,460 PLN ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,520 PLN erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 854,27 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahr hatte Centrum Medyczne ENEL-MED 735,59 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at